"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Nurdan Katreler

26 Ocak 2023, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

لسان، سائر وظائفيله برابر أرزاق خزينه‌سنه و قدرتڭ مطبخنده پيشيريلن بتون طعاملره مفتّشدر.

Nurdan Katreler

Lisan, sair vezaifiyle beraber erzak hazinesine ve kudretin matbahında pişirilen bütün taamlara müfettiştir.

Mesnevî-i Nuriye, s. 192

Okunma Sayısı: 36
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Önce özür, sonra kilit

    Kuraklıkla toprak çatladı

    Tarım düzelmeden ekonomi düzelmez

    İsveç hükûmetini yargıya şikâyet edeceğiz

    Tek adam rejimiyle baş aşağı gittik

    Rusya: Kur’an yakmak, ifade özgürlüğü değildir

    Karadeniz Ereğli'deki barajda da su seviyesi düştü

    40 ülkede hatim okundu

    İtalya'da akaryakıt istasyonu çalışanları grevde

    İsveç’teki barbarlığa tepkiler artarak sürüyor: "Korkakça ve alçakça" - İsveç özür dileyene kadar boykot çağrısı

    Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı

    Kuzu "Ela" hastanede ilgi odağı oldu: "Gece yatarken bile ayrılmıyoruz''

    Yeni Zelanda'nın yeni başbakan Chris Hipkins oldu

    Kuzey Kore'nin başkentinde hastalık şüphesiyle 5 gün sokağa çıkma yasağı kararı

    Ben-Gvir tahriklerini sürdürüyor: 'Mescid-i Aksa'ya çıktım ve çıkmaya da devam edeceğim'

    Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin 3 gözaltı daha

    Peru'da ulusal ateşkes çağrısı

    Ruanda, hava sahasını 3 kez ihlal eden Kongo savaş uçağını vurdu

    Almanya'da darbe şüphelilerinin yargılanmasına başlanacak

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Pabuç elli vekil belli, işine bak!
    M. Latif SALİHOĞLU

    İktidar makamı, tapulu mal değildir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Çocuklarımız ne âlemde?
    Cevher İLHAN

    “13’üncü” katakullisi…
    Genel

    Nurdan Katreler
    Süleyman KÖSMENE

    Kutlu gecelerden ilki: Regaib Gecesi
    Ali Rıza AYDIN

    Bu gece, başka gece
    Ali FERŞADOĞLU

    Mübarek günler hakkında bilenler konuşmalı değil mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.