Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر لسان، سائر وظائفيله برابر أرزاق خزينه‌سنه و قدرتڭ مطبخنده پيشيريلن بتون طعاملره مفتّشدر. Nurdan Katreler Lisan, sair vezaifiyle beraber erzak hazinesine ve kudretin matbahında pişirilen bütün taamlara müfettiştir. Mesnevî-i Nuriye, s. 192

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