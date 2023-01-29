Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أگر ايمان قولاغيله قرآنڭ صداسنى ديڭله‌يه‌جك اولورسه‌ڭ او أجل آرسلانى بر براق اولور.بزلرى رحمتِ رحمانه اولاشديره‌جقدر. Nurdan Katreler Eğer iman kulağıyla Kur’ân’ın sedasını dinleyecek olursan, o ecel aslanı bir burak olur. Bizleri rahmet-i Rahman’a ulaştıracaktır. Mesnevî-i Nuriye, s. 195

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