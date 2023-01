Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

إنسان هر بر شيئه محتاج اولديغى جهتله هر شيئڭ ملكوتى ألنده و هر شيئڭ خزينه‌سى ياننده اولان ذاتِ أقدسدن ماعدا كيمسه‌يه عبادت ايده‌مز.

Nurdan Katreler

İnsan her bir şeye muhtaç olduğu cihetle, her şeyin melekûtu elinde ve her şeyin hazinesi yanında olan Zat-ı Akdes’ten maada kimseye ibadet edemez.

Mesnevî-i Nuriye, s. 197