Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان هر بر شيئه محتاج اولديغى جهتله هر شيئڭ ملكوتى ألنده و هر شيئڭ خزينه‌سى ياننده اولان ذاتِ أقدسدن ماعدا كيمسه‌يه عبادت ايده‌مز. Nurdan Katreler İnsan her bir şeye muhtaç olduğu cihetle, her şeyin melekûtu elinde ve her şeyin hazinesi yanında olan Zat-ı Akdes’ten maada kimseye ibadet edemez. Mesnevî-i Nuriye, s. 197

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