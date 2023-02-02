Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان فعل و سعيى جهتيله ضعيف بر حيوان اولوب دائرهٔ سعيى پك طاردر. إنفعال، سؤال، دعا جهتيله رحمٰنِ رحيمڭ عزيز بر مسافريدر، دائره‌سى خيال قدر گنيشدر. Nurdan Katreler İnsan fiil ve sa’yi cihetiyle zayıf bir hayvan olup, daire-i sa’yi pek dardır. İnfial, sual, dua cihetiyle Rahman-ı Rahîm’in aziz bir misafiridir, dairesi hayal kadar geniştir. Mesnevî-i Nuriye, s. 197

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