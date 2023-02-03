Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانه توديع ايديلن آجلق ايله نعمتلرڭ لذّتلرى تبارز ايتديگى گبى، إنسانده‌كى قصور، كمالاتِ سبحانيه درجه‌لرينه بر مرصاددر. Nurdan Katreler İnsana tevdi edilen açlıkla nimetlerin lezzetleri tebarüz ettiği gibi, insandaki kusur, kemâlât-ı Sübhaniye derecelerine bir mirsaddır. Mesnevî-i Nuriye, s. 198

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