Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانده‌كى فقر، غناءِ رحمتڭ درجه‌لرينه بر مقياسدر. إنسانده‌كى عجز، قدرت و كبرياسنه بر ميزاندر. Nurdan Katreler İnsandaki fakr, gınâ-i rahmetin derecelerine bir mikyastır. İnsandaki acz, kudret ve kibriyasına bir mizandır. Mesnevî-i Nuriye, s. 198

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