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5 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

Nurdan Katreler

05 Şubat 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

إنسانده‌كى فقر، غناءِ رحمتڭ درجه‌لرينه بر مقياسدر. إنسانده‌كى عجز، قدرت و كبرياسنه بر ميزاندر.

Nurdan Katreler

İnsandaki fakr, gınâ-i rahmetin derecelerine bir mikyastır. İnsandaki acz, kudret ve kibriyasına bir mizandır.

Mesnevî-i Nuriye, s. 198

Okunma Sayısı: 54
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