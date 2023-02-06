Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فطرتڭدن غايه، عبوديتدر. عبوديت ايسه درگاهِ عزّتنه قصورلريڭى "اَسْتَغْفِرُ اللّٰه" و "سبحان اللّٰه" ايله إعلان ايتمكدر. Nurdan Katreler Fıtratından gaye, ubudiyettir. Ubudiyet ise dergâh-ı izzetine kusurlarını "Estağfirullah" ve "Sübhanallah" ile ilân etmektir. Mesnevî-i Nuriye, s. 198

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