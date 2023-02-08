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8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Nurdan Katreler

08 Şubat 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

توكّل، إستناد و إستمداد نقطه‌لرينى تضمّن ايدييور. بو نقطه‌لر ده كلمهِٔ توحيدى إستلزام ايدييور. كلمهِٔ توحيد ده نمازى إقتضا ايدييور.

Nurdan Katreler

Tevekkül, istinad ve istimdad noktalarını tazammun ediyor. Bu noktalar da Kelime-i Tevhidi istilzam ediyor. Kelime-i Tevhid de namazı iktiza ediyor.

Mesnevî-i Nuriye, s. 199

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