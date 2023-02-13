Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مادام حياتى ويرن اودر؛ او حياتى قورويه‌جق لوازماتى ده او ويره‌جكدر. Nurdan Katreler Madem hayatı veren Odur; o hayatı koruyacak levazımatı da O verecektir. Mesnevî-i Nuriye, s. 200

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