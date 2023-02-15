Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر اللّٰهى إتهام ايتمكله ايشڭى ترك ايدوب، اللّٰهڭ ايشنه قاريشمه كه، نانكور عاصيلر دفترينه قيد اولميه‌سڭ. Nurdan Katreler Allah’ı ittiham etmekle işini terk edip, Allah’ın işine karışma ki, nankör asiler defterine kaydolmayasın. Mesnevî-i Nuriye, s. 200

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