Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مكافات توزيع ايديلديگى وقت، رقابت، قيصقانجلقم يقروبى اوينامغه باشلار. فقط ايش زماننده، خدمت وقتنده او ميقروبڭ خبرى اولمايور. Nurdan Katreler Mükâfat tevzi edildiği vakit, rekabet, kıskançlık mikrobu oynamaya başlar. Fakat iş zamanında, hizmet vaktinde o mikrobun haberi olmuyor. Mesnevî-i Nuriye, s. 202

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