Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو عالم، أگر قرآنڭ تعريف ايتديگى گبى معناىِ حرفيله، يعنى جنابِ حقّڭ عظمتنه بر آلَت نظريله باقيليرسه، او نسبتده قيمتداراولور. Nurdan Katreler Bu âlem, eğer Kur’ân’ın tarif ettiği gibi mana-yı harfiyle, yani Cenab-ı Hakkın azametine bir alet nazarıyla bakılırsa, o nisbette kıymettar olur. Mesnevî-i Nuriye, s. 204

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