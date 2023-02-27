Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن، شو عالمِ شهادته عالمِ غيبدن بر لساندر. و عالمِ إسلامڭ گونشى اولديغى گبى، عالمِ آخرتڭ ده خريطه‌سيدر. Nurdan Katreler Kur’ân, şu âlem-i şehadete âlem-i gaybdan bir lisandır. Ve âlem-i İslâm’ın güneşi olduğu gibi, âlem-i ahiretin de haritasıdır. Mesnevî-i Nuriye, s. 205

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