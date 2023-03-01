Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن بر ذكر كتابى، بر دعا كتابى، بر دعوت كتابى اولديغنه نظرًا، سوره‌لرنده وقوعه گلن تكرار، بلاغتجه عينِ إصابت و عينِ حكمتدر. Nurdan Katreler Kur’ân bir zikir kitabı, bir dua kitabı, bir davet kitabı olduğuna nazaran, surelerinde vukua gelen tekrar, belâgatçe ayn-ı isabet ve ayn-ı hikmettir. Mesnevî-i Nuriye, s. 205

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