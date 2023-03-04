Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنى تمامًا و دائما اوقومق هركسه ميسّر دگلدر. بونڭ ايچون، لزوملى اولان مقصدلر، حجّتلر، بِالخاصّه اوزون سوره‌لرده تكرار ايديلمشدر. Nurdan Katreler Kur’ân’ı tamamen ve daima okumak herkese müyesser değildir. Bunun için, lüzumlu olan maksatlar, hüccetler, bilhassa uzun surelerde tekrar edilmiştir. Mesnevî-i Nuriye, s. 205

Okunma Sayısı: 123

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.