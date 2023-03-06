Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن بو متين دينِ عظيمڭ أساساتنى و إسلاميتڭ أركاننى تأسيس ايتديگى گبى، إجتماعاتِ بشريه‌يى تبديل ايدن بر كتابدر. Nurdan Katreler Kur’ân bu metin din-i azîmin esâsâtını ve İslâmiyetin erkânını tesis ettiği gibi, içtimaat-ı beşeriyeyi tebdil eden bir kitaptır. Mesnevî-i Nuriye, s. 206

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