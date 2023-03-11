Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنڭ تعقيب ايتديگى مقاصدِ أساسيه و عناصرِ أصليه، عبوديتله توحيد، رسالت، حشر، عدالت اولمق اوزره درتدر. Nurdan Katreler Kur’ân’ın takip ettiği makàsıd-ı esasiye ve anasır-ı asliye, ubudiyet ile tevhid, risalet, haşir, adalet olmak üzere dörttür. Mesnevî-i Nuriye, s. 208

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