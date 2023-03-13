Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون أسماءِ حسنىنڭ إفاده ايتديگى معنالر ايله بتون صفاتِ كماليه‌يه لفظهِٔ جلال اولان "اللّٰه" بِالإلتزام دلالت ايدر. Nurdan Katreler Bütün Esma-i Hüsnanın ifade ettiği manalarla bütün sıfât-ı kemaliyeye Lâfza-i Celâl olan “Allah” bi’l-iltizam delâlet eder. Mesnevî-i Nuriye, s. 210

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