Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مادام كه هر شيئڭ اللّٰهدن اولديغنى بيليرسڭ و اوڭا إذعانڭ واردر؛ ضررلى، منفعتلى هر شيئى تحسين و حسنِ رضا ايله قبول ايتمك لازمدر. Nurdan Katreler Madem ki her şeyin Allah’tan olduğunu bilirsin ve ona iz’anın vardır; zararlı, menfaatli her şeyi tahsin ve hüsn-ü rıza ile kabul etmek lâzımdır. Mesnevî-i Nuriye, s. 210

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