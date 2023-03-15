"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Nurdan Katreler

15 Mart 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

مادام كه هر شيئڭ اللّٰهدن اولديغنى بيليرسڭ و اوڭا إذعانڭ واردر؛ ضررلى، منفعتلى هر شيئى تحسين و حسنِ رضا ايله قبول ايتمك لازمدر.

Nurdan Katreler

Madem ki her şeyin Allah’tan olduğunu bilirsin ve ona iz’anın vardır; zararlı, menfaatli her şeyi tahsin ve hüsn-ü rıza ile kabul etmek lâzımdır.

Mesnevî-i Nuriye, s. 210

Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sandıkta da hukuk önünde de hesap sorulacak

    Çürük yapılar vakit kaybetmeden güçlendirilmeli

    10 bin çalışanını daha işten çıkaracak

    Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    BM: Suriye’ye yardımda başarısız olduk

    Deprem kıyameti çağrıştırıyor

    Yüzde 72: Kızılay ticaret yapamaz

    BM’nin ihlal kararları uygulandı mı?

    Demokrasi ve adaleti sağlayacağız

    Togg'un satış fiyatı açıklandı
    📷

    Hala yanıyorlar... - "Yanımıza aldığımız bir mont, ayağımızda terlik ve çorap..."

    Chelsea, Stamford Bridge'de iftar vererek bir ilke imza atacak

    Uzmanlardan "çıkmalı bina" uyarısı

    YKS ile ilgili "Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları"

    18 Mart'ta tarihi süreç başlıyor - Seçim takviminin bazı önemli aşamaları...

    Kahramanmaraş - Göksun'da 4,7 büyüklüğünde deprem

    Freddy Kasırgası sebebiyle Malavi'de 40 kişi öldü, çok sayıda kişi kayboldu

    Bosna Hersek Radyo Televizyonundan depremzedeler için yardım kampanyası

    İmran Han hakkında iki ayrı tutuklama kararı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hatice Öztürk’ün ardından
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Deprem, seçim, pahalılık
    M. Latif SALİHOĞLU

    Din düşmanları ve “sâdık ahmak”lar
    Ahmet BATTAL

    Ekşi Sözlükten aganiye
    Risale-i Nur'dan

    Şu fânî masnuat fenâ için değil
    Cevher İLHAN

    “Millet ittifakı”nın millete taahhüdü
    Sebahattin YAŞAR

    Hizmetin rotası ile oynamak
    Süleyman KÖSMENE

    Cennetten üstün saadet var mıdır?
    Raşit YÜCEL

    “Nur Dağı” mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâm imânı delil ve ispata dayanır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.