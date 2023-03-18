Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر شى جنابِ حقّى تسبيح ايتديگى گبى لسانيله، إحتياجيله، إستعداديله دخى اللّٰهه دعا ايدر. Nurdan Katreler Her şey Cenab-ı Hakkı tesbih ettiği gibi, lisanıyla, ihtiyacıyla, istidadıyla dahi Allah’a dua eder. Mesnevî-i Nuriye, s. 211

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