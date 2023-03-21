Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أهلِ كلامڭ رأيلرى، مسائلِ فلسفيه‌ده أدنا و ضعيف گورونور، امّا مسائلِ إلٰهيه‌ده دميردن داها متيندر. Nurdan Katreler Ehl-i kelâmın reyleri, mesâil-i felsefiyede edna ve zayıf görünür, amma mesâil-i İlâhiyede demirden daha metindir. Mesnevî-i Nuriye, s. 212

Okunma Sayısı: 129

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.