Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر خدمتلر گورولدكدن صوڭره، نتيجه‌ده، مكافات زمانلرنده نفسڭ اونوتلماسى كمالدر. Nurdan Katreler Hizmetler görüldükten sonra, neticede, mükâfat zamanlarında nefsin unutulması kemaldir. Mesnevî-i Nuriye, s. 212

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