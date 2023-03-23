Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان نسياندن آلينديغى ايچون، نسيانه مبتلادر. نسيانڭ أڭ كوتوسى ده، نفسڭ اونوتلماسيدر. Nurdan Katreler İnsan nisyandan alındığı için, nisyana müptelâdır. Nisyanın en kötüsü de, nefsin unutulmasıdır. Mesnevî-i Nuriye, s. 212

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