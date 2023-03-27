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27 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Nurdan Katreler

27 Mart 2023, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

ضالّ اولان كيمسه، بر ايش و بر عبادت تكليفنده باشنى هوايه قالديره‌رق فرعونلاشير؛ لٰكن مكافاتڭ، منفعتڭ توزيعنده بر ذرّه‌يى بيله ترك ايتمز.

Nurdan Katreler

Dâll olan kimse, bir iş ve bir ibadet teklifinde başını havaya kaldırarak firavunlaşır; lâkin mükâfatın, menfaatin tevziinde bir zerreyi bile terk etmez.

Mesnevî-i Nuriye, s. 212

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