Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نفسنى اونوتان أهلِ كمال، سعى، تفكّر، سلوك زمانلرنده هر شيدن أوّل نفسنى ايلرى سورييور. Nurdan Katreler Nefsini unutan ehl-i kemal, sa’y, tefekkür, sülûk zamanlarında her şeyden evvel nefsini ileri sürüyor. Mesnevî-i Nuriye, s. 212

Okunma Sayısı: 61

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.