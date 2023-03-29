Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر آوروپا فيلسوفلرى مادّياتده شدّتِ توغّلدن طولايى ايمان، إسلام و قرآنڭ حقائقندن پك اوزاق مسافه‌لرده قالمشلردر. Nurdan Katreler Avrupa feylesofları, maddiyatta şiddet-i tevaggulden dolayı, iman, İslâm ve Kur’ân’ın hakaikından pek uzak mesafelerde kalmışlardır. Mesnevî-i Nuriye, s. 213

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