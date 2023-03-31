Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أڭ بيوك نعمت، عام و دائمى اولان نعمتلردر. عموميت كمال أهمّيته دليل اولديغى گبى، دوام ده علويت و قيمته دلالت ايدر. Nurdan Katreler En büyük nimet, âmm ve daimî olan nimetlerdir. Umumiyet kemal-i ehemmiyete delil olduğu gibi, devam da ulviyet ve kıymete delâlet eder. Mesnevî-i Nuriye, s. 213

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