Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنِ معجز البيانڭ بعض آيتلرينڭ تكرارينى إقتضا ايدن حكمتلر، بعض أذكار و دعالرڭ ده تكرارينى إقتضا ايدر. Nurdan Katreler Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın bazı ayetlerinin tekrarını iktiza eden hikmetler, bazı ezkâr ve duaların da tekrarını iktiza eder. Mesnevî-i Nuriye, s. 213

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