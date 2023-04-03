Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر وليلرڭ همّتلرى، إمدادلرى، معنوى فعللريله فيض ويرمه‌لرى حالى ويا فعلى بر دعادر. هادى، مغيث، معين آنجق اللّٰهدر. Nurdan Katreler Velîlerin himmetleri, imdatları, manevî fiilleriyle feyiz vermeleri hâlî veya fiilî bir duadır. Hâdî, Muğîs, Muin ancak Allah’tır. Mesnevî-i Nuriye, s. 214

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