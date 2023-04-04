04 Nisan 2023, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
وقوعاتِ ماضيه، صانعڭ بتون إمكاناتِ إستقباليهيه قادر اولديغنه شهادت ايدن بر طاقم معجزهلردر.
Nurdan Katreler
Vukuat-ı maziye, Sâniin bütün imkânat-ı istikbaliyeye kàdir olduğuna şehadet eden birtakım mu’cizelerdir.
Mesnevî-i Nuriye, s. 214
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