Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائنات بوستاننده گورونن شو موجودات و أجرام، خالقلرينڭ هر شيئه قدير و هر شيئه عليم اولديغنه دلالت ايدن خارقه‌لردر. Nurdan Katreler Kâinat bostanında görünen şu mevcudat ve ecram, Hâlık’larının her şeye kadîr ve her şeye alîm olduğuna delâlet eden harikalardır. Mesnevî-i Nuriye, s. 214

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