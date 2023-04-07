Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أرض، عالمڭ قلبى اولديغى گبى، طوپراق عنصرى دهأرضڭ قلبيدر. و تواضع، محويت گبى مقصوده ايصال ايدن يوللرڭ أڭ ياقينى ده طوپراقدر. Nurdan Katreler Arz, âlemin kalbi olduğu gibi, toprak unsuru da arzın kalbidir. Ve tevazu, mahviyet gibi maksuda îsâl eden yolların en yakını da topraktır. Mesnevî-i Nuriye, s. 214

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