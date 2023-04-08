Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ناصلكه عرشِ رحمت صو اوزرنده‌در؛ عرشِ حيات و إحيا ده طوپراق اوستنده‌در. طوپراق، تجلّيات و جلوه‌لره أڭ يوكسك بر آيينه‌در. Nurdan Katreler Nasıl ki arş-ı rahmet su üzerindedir; arş-ı hayat ve ihya da toprak üstündedir. Toprak, tecelliyat ve cilvelere en yüksek bir âyinedir. Mesnevî-i Nuriye, s. 214

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