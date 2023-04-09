Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون كائناتى إحاطه ايدن بر نوردن هيچ بر شى گيزلنه‌مز. و غيرِ متناهى بر دائرهِٔ قدرتدن بر شى خارج قالاماز. Nurdan Katreler Bütün kâinatı ihata eden bir nurdan hiçbir şey gizlenemez. Ve gayr-i mütenâhî bir daire-i kudretten bir şey hariç kalamaz. Mesnevî-i Nuriye, s. 216

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