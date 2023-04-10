Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حكمتِ إلٰهيه هر شيئه دگرى نسبتنده فيض ويرييور. و هركس بارداغنه گوره دڭزدن صو آلابيلير. Nurdan Katreler Hikmet-i İlâhiye her şeye değeri nisbetinde feyiz veriyor. Ve herkes bardağına göre denizden su alabilir. Mesnevî-i Nuriye, s. 216

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