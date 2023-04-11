Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نفسڭه اولان محبّتى ايجاب ايتديرن نفسڭ سڭا اولان قربيّتى ايسه خالقڭه محبّتڭ داها فضله اولماليدر. چونكه نفسڭدن او داها قريبدر. Nurdan Katreler Nefsine olan muhabbeti icab ettiren, nefsin sana olan kurbiyeti ise Hâlık’ına muhabbetin daha fazla olmalıdır. Çünkü nefsinden O daha karîbdir. Mesnevî-i Nuriye, s. 216

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