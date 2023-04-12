12 Nisan 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
سنڭ فكرڭ، إختيارڭ إدراك ايدهمدكلرى سندهكى مخفيات، خالقڭ نظرى و علمى آلتندهدر.
Nurdan Katreler
Senin fikrin, ihtiyârın idrak edemedikleri sendeki mahfiyat, Hâlık’ın nazarı ve ilmi altındadır.
Mesnevî-i Nuriye, s. 216
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