Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سنڭ فكرڭ، إختيارڭ إدراك ايده‌مدكلرى سنده‌كى مخفيات، خالقڭ نظرى و علمى آلتنده‌در. Nurdan Katreler Senin fikrin, ihtiyârın idrak edemedikleri sendeki mahfiyat, Hâlık’ın nazarı ve ilmi altındadır. Mesnevî-i Nuriye, s. 216

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