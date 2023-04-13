Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أشيايى واحدِ أحده إسناد ايتمديگڭ تقديرده، عالمده بولونان بتون أفرادڭ مظهر اولدقلرى تجلّياتِإلٰهيه عددنجه إلٰهلرى قبول ايتمك مجبوريتنده‌سڭ. Nurdan Katreler Eşyayı Vâhid-i Ehad’e isnad etmediğin takdirde, âlemde bulunan bütün efradın mazhar oldukları tecelliyat-ı İlâhiye adedince ilâhları kabul etmek mecburiyetindesin. Mesnevî-i Nuriye, s. 217

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