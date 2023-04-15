Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سن بعض وجهلردن فنايه گيتديگڭ زمان، خالقِ رحمٰنِ رحيمڭ علمنده، مشهودنده، معلومنده باقى قالمقلغڭ ، سنڭ بقاڭ ايچون كافيدر. Nurdan Katreler Sen bazı vecihlerden fenâya gittiğin zaman, Hâlık-ı Rahman-ı Rahîm’in ilminde, meşhudunda, malûmunda bâkî kalmaklığın, senin bekan için kâfidir. Mesnevî-i Nuriye, s. 216

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