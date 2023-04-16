Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر شيئى صاحبِ حقيقيسنه وير ويا اوڭا إسناد ايت. اونڭ إسميله آل كه راحت ايده‌سڭ. Nurdan Katreler Her şeyi Sahib-i Hakikî’sine ver veya Ona isnad et. Onun ismiyle al ki, rahat edesin. Mesnevî-i Nuriye, s. 216

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