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16 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Nurdan Katreler

16 Nisan 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

هر شيئى صاحبِ حقيقيسنه وير ويا اوڭا إسناد ايت. اونڭ إسميله آل كه راحت ايده‌سڭ.

Nurdan Katreler

Her şeyi Sahib-i Hakikî’sine ver veya Ona isnad et. Onun ismiyle al ki, rahat edesin.

Mesnevî-i Nuriye, s. 216

Okunma Sayısı: 267
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