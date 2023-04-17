Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فطرت و وجدان عقله بر پنجره‌در، توحيدڭ شعاعنى نشر ايدرلر. Nurdan Katreler Fıtrat ve vicdan akla bir penceredir, tevhidin şuaını neşrederler. Mesnevî-i Nuriye, s. 219

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