Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سيورىسينگڭ گوزينى خلق ايدن، گونشى دخى اوخلق ايتمشدر. پيره‌نڭ معده‌سنى تنظيم ايدن منظومهِٔ شمسيه‌يى ده او تنظيم ايتمشدر. Nurdan Katreler Sivrisineğin gözünü halk eden, güneşi dahi o halk etmiştir. Pirenin midesini tanzim eden, Manzume-i Şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. Mesnevî-i Nuriye, s. 220

Okunma Sayısı: 87

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.