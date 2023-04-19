Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر خرده‌بينى بر حوينات كه، چوق دفعه بيولتدكدن صوڭره گورونور؛ دقّت ايت، ناصل معجزنما، حيرتفزا بر مثالِ مصغّرِ كائناتدر. Nurdan Katreler Hurdebinî bir huveynat ki, çok defa büyülttükten sonra görünür; dikkat et, nasıl mu’ciznüma, hayretfeza bir misal-i musağğar-ı kâinattır. Mesnevî-i Nuriye, s. 221

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