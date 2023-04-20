Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جائزدر كه هر بر شيئڭ أساسى ظن ايتدكلرى اولان جذب، دفع، حركت، قوا گبى أمرلر، عادات اللّٰهڭ قانونلرينه برر إسم اولسون. Nurdan Katreler Caizdir ki her bir şeyin esası zannettikleri olan cezb, def, hareket, kuvâ gibi emirler, âdâtullahın kanunlarına birer isim olsun. Mesnevî-i Nuriye, s. 221

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