Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ذاتِ ذو الجلالڭ لازمِ ضروريسى اولان أزليتى و خاصّه‌سى اولان ايجادى عقلنه صيغيشديرميان، ناصل اولويور كه غيرِ متناهى ذرّاته و عاجز شيلره ويرييور. Nurdan Katreler Zat-ı Zülcelâl’in lâzım-ı zarurîsi olan ezeliyeti ve hassası olan icadı aklına sığıştırmayan, nasıl oluyor ki gayr-i mütenâhî zerrata ve âciz şeylere veriyor? Mesnevî-i Nuriye, s. 221

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