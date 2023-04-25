Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان فطرةً مكرّم اولديغندن حقّى آرايور. بعضًا باطل ألنه گلير؛ حق ظن ايده‌رك قويننده صاقلار. Nurdan Katreler İnsan fıtraten mükerrem olduğundan hakkı arıyor. Bazen bâtıl eline gelir; hak zannederek koynunda saklar. Mesnevî-i Nuriye, s. 222

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