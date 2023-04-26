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26 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Nurdan Katreler

26 Nisan 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

طبيعت، عالمِ شهادت دينيلن جسدِ خلقتڭ عناصر و أعضاسنڭ أفعالنى إنتظام و ربط آلتنه آلان بر شريعتِ كبراىِ إلٰهيه‌در.

Nurdan Katreler

Tabiat, âlem-i şehadet denilen cesed-i hilkatin anasır ve azasının ef’alini intizam ve rabt altına alan bir şeriat-ı kübra-i İlâhiyedir.

Mesnevî-i Nuriye, s. 222

 

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